ننشر مناظرة النيابة لجثامين رجل وزوجته قتلا على يد نجلهما بـ15 مايو

تنشر "البوابة نيوز"، مناظرة النيابة العامة في القضية رقم 96 لسنة 2025، بشأن مقتل رجل وزوجته علي يد نجلهما بمدينة 15 مايو، بعدما تعدا عليهما بالضرب أثناء دخوله في نوبة هياج شديدة علي خلفية معاناته من مرض نفسي.

باشرت النيابة العامة التحقيقات وحيث أنه بالانتقال ومناظرة جثمان المتوفيان، فتحى عبد الرحمن طة وزوجته سامية سيد عوض.

وبمناظرة، جثمان فتحى عبدالرحمن تبين انها جثة لمتوفى ذكر في العقد الثامن من العمر متوسط الطول والقامة قمحى البشرة ذو شعر ابيض اللون ولحية بيضاء

اللون ومغطاه بكفرتا زرقاء فى بيضاء اللون ويرتدى من الملابس الافرنجية عبارة عن فنالة داخلية بيضاء اللون وعليها جاكت اسود اللون ولم يرتدى شى اخر إلى الأسفل

وبمناظره عموم جسده تبين لنا وجود احمرار بالفم واثار لسحاجات اسفل البطن ويوجد تجمعات دموية متجلطة ويوجد كدمة بأعلى

الفخذ الأيسر ومسجى على ظهره ويدية الاثنان متواجدتان بجانبية.

وبمناظرة جثمان المتوفية سامية سيد، تبين انها جثة لسيدة في العقد السابع من العمر قمحية البشرة متوسطة الطول نحيفة البنية ذو شعر اسود اللون ومغطاه ببطانية اخضر في أحمر في أصفر في أسود وترتدى من الملابس الافرنجية عبارة عن جلباب بنبية اللون واسفلها ملابس داخلية بيضاء اللون و لبنية فى نقاط زرقاء اللون وبمناظرة عموم جسدها عدا ما يستر عورتها تبين وجود تمزق بشعر الرأس واسفله تجلطات دموية ويوجد آثار كدمات متفرقة بالوجه ويوجد اعلى الصدر تورم شدید واحمرار وزرقان ويوجد كدمة نقطة حمراء اللون بجانب البطن من الناحية اليمنة ويوجد آثار لجرح واحمرار بالقدم اليمنة.

