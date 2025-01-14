بمشاركة الأهلي.. فيفا يكشف موعد طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن موعد طرح جميع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديًا من مختلف أنحاء العالم، بينهم النادي الأهلي.

وأعلن «فيفا» رسميًا طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2025، بداية من الساعة الخامسة مساء بعد غد الخميس الموافق 16 يناير الجاري، حيث تكون التذاكر متاحة لجميع المباريات حتى المباراة النهائية.

تذاكر كأس العالم للأندية 2025

وتبدأ أسعار تذاكر مونديال الأندية 2025 من 30 دولارًا أمريكيًا، ما يتيح فرصة للعديد من الجماهير لحضور منافسات البطولة العالمية.

تشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، مشاركة 32 ناديًا يتنافسون على اللقب خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ينطلق مونديال الأندية 2025 بمواجهة قوية تجمع بين الأهلي ونادي إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك، في مباراة ينتظر أن تشهد مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم إنتر ميامي الأمريكي بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.