ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة الأهلي.. فيفا يكشف موعد طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2025

الأهلي في كأس العالم
الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن موعد طرح جميع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديًا من مختلف أنحاء العالم، بينهم النادي الأهلي.

وأعلن «فيفا» رسميًا طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2025، بداية من الساعة الخامسة مساء بعد غد الخميس الموافق 16 يناير الجاري، حيث تكون التذاكر متاحة لجميع المباريات حتى المباراة النهائية.

تذاكر كأس العالم للأندية 2025

وتبدأ أسعار تذاكر مونديال الأندية 2025 من 30 دولارًا أمريكيًا، ما يتيح فرصة للعديد من الجماهير لحضور منافسات البطولة العالمية.

تشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، مشاركة 32 ناديًا يتنافسون على اللقب خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ينطلق مونديال الأندية 2025 بمواجهة قوية تجمع بين الأهلي ونادي إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك، في مباراة ينتظر أن تشهد مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم إنتر ميامي الأمريكي بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 تذاكر كأس العالم للأندية تذاكر كأس العالم للأندية 2025 فيفا مونديال الأندية مونديال الأندية 2025 الأهلى أسعار تذاكر مونديال الأندية إنتر ميامي ميسى