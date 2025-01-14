ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس الجامعة تعظيم أوجه التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، وذلك في إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بين الجانبين لتعظيم أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ.

تناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية تقديره واعتزازه للدور الرائد والحيوي لجامعة المنوفية وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بربوع المحافظة كونها أحد الصروح التعليمية المتميزة على أرض الدلتا ، مشيراً إلى ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مجتمعية من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.

الدكتور أحمد فرج القاصد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية