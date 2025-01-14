وزير العمل يعقد اجتماعًا للتوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية

وجه وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء، بتسخير كافة إمكانيات الوزارة من أجل تحقيق أعلى مستوى من النجاح لاتفاقية الفحص المهني الموقعة مع المملكة العربية السعودية.

وأعلن الوزير عن تخصيص 6 مراكز تدريب مهني جديدة للدخول في منظومة "الاتفاقية"،وقال إنه جاري الربط الإلكتروني بين تلك المراكز لتقوم بدورها كمقرات لعمليات الاختبارات بالتعاون مع الجانب السعودي، كما أكد على وجود مقترح بالاستفادة من هذه المنظومة في اختبارات الفحص المهني للعمالة الموسمية للحج للعام 2026.

وعقد الوزير جبران اجتماعًا، بمقر "الوزارة"، عن طريق الفيديو كونفرانس مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة"، بحضور د.منصور وهبي الرئيس التنفيذي لشركة " أبدأ ADU" للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي لمبادرة "ابدأ"، وذلك للتباحث بشأن المتابعة والتوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".

وبحث المجتمعون سرعة التوسع في ضم عددٍ من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.

وأثنى الوزير جبران على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته..كما أشاد بدخول شركة "إبدأ" مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال...

وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي..ثم استعرض الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن مراكز التدريب المهني المعتمدة والجاري اعتمادها لضمها للمنظومة..

حضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، و وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني.

472544954_1024776593016851_8919936596021573046_n

472663995_1024776709683506_2926314790785554301_n

472711773_1024776443016866_7998886394603284425_n

472801703_1024776649683512_5567843571462980273_n

473339296_1024776396350204_8113763751429650175_n

473364139_1024776549683522_39057560117223999_n

473421856_1024776863016824_465556103604364199_n