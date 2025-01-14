العثور على جثة نجار متوفى داخل شقة في حلوان

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة نجار متوفى داخل شقة بمدينة حلوان، بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل مسكنه.

ورد بلاغًا لقسم شرطة حلوان من أهالي منطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة مسن داخل شقته.

وبالانتقال تبين العثور على جثة رجل يدعى "علاء أ" يبلغ من العمر 61 سنة، يعمل نجارا، ويرتدي كامل ملابسه.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفى يقيم بمفرده داخل شقته بعد انفصال زوجته وأولاده عنه منذ فترة طويلة، وأنه كان يعاني من أمراض مزمنة، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وبالكشف الظاهري تبين أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة منذ 5 أيام، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات .