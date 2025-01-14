"النبراوي" يفتتح نادي المهندسين برأس البر بعد تطويره

افتتح المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، نادي المهندسين بمدينة رأس البر بعد انتهاء أعمال تطويره، ومركز تدريب المهندسين بالنقابة بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات، حيث كان في استقباله المهندس عوض محمد عوض- رئيس النقابة، والمهندس فادي البغيلي- عضو مجلس الشعبة المدنية بالنقابة العامة، والمهندس محمد عجوة- أمين النقابة، والمهندس إبراهيم بدران- أمين الصندوق ورئيس اللجنة العلمية والثقافية والتدريب، والمهندسة إيناس الحطيبي- مقرر اللجنة العلمية والثقافية والتدريب وأعضاء مجلس النقابة.

أشاد المهندس طارق النبراوي، بجهود مجلس نقابة دمياط والذي اتضح في مستوى تطوير النادي ليصبح لائقًا بمهندسي مصر، مؤكدًا على أن جميع أندية المهندسين في الجمهورية هي متنفس لكافة مهندسي مصر وأسرهم، وأن هذه المقرات تُعد ملتقى اجتماعيًّا وثقافيًّا وليست مهنية فقط، مشددًا على أن جميع رؤساء النقابات الفرعية يعملون على تقديم أفضل الخدمات لزملائهم.

وشهدت الزيارة تكريم النقابة لكوكبة من رواد المهندسين من مواليد عامي 1960 و1961، تقديرًا لمسيرتهم المهنية وعطائهم اللامحدود والمستمر، وإسهاماتهم الكبيرة التي تركت بصمة واضحة في مجال الهندسة.

ووسط أجواء عائلية ألقى المهندس طارق النبراوي، كلمة عبَّر فيها عن تقديره العميق لجهود المهندسين المكرمين ودورهم البارز في تطوير وتقدم المجال الهندسي وإسهاماتهم الكبيرة في رفعته على مر السنين.

كما عبَّر أعضاء مجلس نقابة دمياط، عن سعادتهم بهذا التجمع الطيب الذي يجسد تقدير النقابة لروادها من المهندسين، وفخرهم بتكريمهم، كونهم رموزًا كانوا ولا يزالون مصدر إلهام للأجيال الجديدة، مؤكدين أن هذا التكريم هو شكر بسيط لهم على تفانيهم في العمل وإسهاماتهم العظيمة.