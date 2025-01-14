محافظ الشرقية يترأس لجنة اختبار مدير الإدارة العامة للوقاية البيطرية

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لجنة لإختبار تجديد شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري والذي يأتي تفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن معايير الإختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار ،

وأضاف المحافظ أن الإختبار يتضمن تقديم عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء و التعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

حضر الإختبارات اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والسيد أحمد فج النور مدير مديرية التنظيم والإدارة ، والدكتور وائل صلاح الدين الخبير في مجال الوظيفة.