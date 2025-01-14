"نادين" في احتفال الثقافة بميلاد الموسيقار زكريا أحمد بالسحيمي

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية فنية جديدة ضمن الاحتفال بذكرى ميلاد الموسيقار الراحل زكريا احمد تقدمها الفنانة (نادين العمروسي)، وذلك في الثامنة مساء الخميس القادم (16 يناير).

يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أعمال الموسيقار الكبير الراحل، مثل: دور ما أنت اللي جايبه لروحك، ومن الطقاطيق الكلاسيكية "في نور محياك"، ومن الطقاطيق المتطورة "أنا في انتظارك"، و"هو صحيح الهوى غلاب"، ومن أشهر أغاني الأفلام التي لحنها "زكريا" لأفلام السينما المصرية مُتعاونًا مع رفيق الدرب الشاعر الكبير محمود بيرم التونسي والسيدة أم كلثوم منها "عن العشاق" و"الورد جميل" و "برضاك" وغيرهم.. كما تقدم "العمروسي" في الفاصل الثاني من الحفل باقة متنوعة من أشهر الأغاني المصرية وأيضًا تُغني من أعمالها الخاصة أغنيتين هما: "تحس بأيه" و"الوقت بيعدي"، يشاركها بالغناء في الحفل ضيوف الشرف الفنانون والمطربون: أحمد صبري ومحمد سامي وروجينا صبحي.

تخرجت "نادين العمروسي" في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وكانت نقطة البداية في ظهور موهبتها الغنائية للنور من خلال الأنشطة الطلابية والمسابقات الجامعية، حيث ظلت محافظة على المركز الأول في الغناء على مستوى الجامعة وأيضًا مسابقة إبداع شباب الجامعات طوال فترة دراستها، وعقب التخرج بدأت حياتها العملية كطبيبة بيطرية، ولكن عشقها للموسيقى والغناء دفعها لاستكمال دراستها والتحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية - تخصص غناء - بأكاديمية الفنون بالقاهرة وحصلت على درجة البكالريوس وتخرجت بتفوق، وكانت أبرز مشاركتها الفنية الاشتراك في المسابقات الدولية مثل "الدوم" ومسابقة "X Factor" وتم اختيارها من أفضل عشرة متسابقين ضمن آلاف المشاركين، ثم التحقت بفرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وكانت المشاركة الفنية الأهم في حياتها هي الاشتراك بالغناء في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة أمام رئيس جمهورية مصر العربية عام 2022م.



