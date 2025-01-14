نقيب المهندسين يفتتح البرنامج الثاني من دورة المشروعات الاحترافية

افتتح المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، البرنامج الثاني من دورة المشروعات الاحترافية PMP، والذي يأتي ضمن المشروع القومي الذي تبنته النقابة لتدريب 10 آلاف مهندس على مجموعات، وعبر عن سعادته بإنجاز النقابة لترتيبها لهذا البرنامج التدريبي الضخم بدعم كامل لتدريب 10 آلاف مهندس خلال عام 2025".

وأكد نقيب المهندسين أن هذا البرنامج التدريبي الكبير يعبر عن موقف واهتمام نقابة المهندسين نقيبًا وهيئة مكتب ومجلسًا بالمهندسين الشباب لتدريبهم ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل، مشددًا على أن البرنامج التدريبي متاح لكل مهندسي مصر شبابًا وشيوخًا.

وأضاف :"النقابة لديها برامج تدريبية متميزة وعلى مستوى عال يحاضر فيها كبار الخبراء في المجالات الهندسية، لافتًا أن التدريب جزء أساسي في رفع كفاءة المهندسين.

وأكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة تشارك في قضايا وتحديات رئيسية، ومنها على سبيل المثال نجاح النقابة في هذا التحدي حيث استهداف تدريب 10 آلاف مهندس خلال عام، وهو أمر بالغ الصعوبة في أن تحققه أي جهة أخرى، ولكن بالتكاتف والتعاون سيتحقق هدف النقابة في هذا الشأن مما سيكون له انعكاسات كبيرة على سوق التدريب في مصر، مشيدًا بالجهود التطوعية للمدرب الدولي المهندس أحمد السيد في هذا الصدد.

وقال النبراوي: "لدينا تحديات كثيرة نواجهها كنقابة، ومنها عودة التعليم الهندسي إلى مكانته القديمة واصفًا هذا التحدي ببالغ الصعوبة وتواجهه النقابة بشدة على كافة الأصعدة سواء كانت قرارات تتخذ داخل النقابة أو إجراءات قانونية نخوضها لضمان مستوى التعليم وضمان مستوى مهنة الهندسة وعودتها مرة أخرى إلى الريادة"، داعيًا جموع المهندسين للوقوف خلف نقابتهم ومساندتها.

وشدد نقيب المهندسين على تطلع النقابة إلى عودة مهنة الهندسة لرقيها وريادتها، وتخريج مهندسين أكفاء، وأن النقابة على استعداد دائم لتقبل النقد واستقبال كافة الآراء والمقترحات.

بدوره أشار المهندس الاستشاري أحمد السيد- استشاري إدارة المشاريع والمحاضر الدولي للبرنامج (متطوعًا) لوجود منصة محاكاة للاختبارات "أون لاين"، وأن المحاضرات ستتم حسب أحدث تعديلات معهد إدارة المشاريع (PMI)، لافتًا أن معهد PMI تم إنشاؤه عام 1969 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويضم المعهد كبار الخبراء في العالم في إدارة المشاريع، منوهًا أن كل إصدار يصدر من كتاب ال PMBOK الإصدار عن المعهد يتم إلغاء الإصدار الذي قبله في حين أن آخر إصدارين من الكتاب وهو الإصدار السابع والذي كان مكملًا للإصدار السادس وليس لاغيًا له، معلنًا أنه في الشهور الأولي من بداية العام القادم من المتوقع أن يشهد الإصدار الثامن من الكتاب

وتطرق "السيد" في كلمته إلى تصنيفات شهادات PMI، موضحًا أن عدد شهادات المعهد كانت ثمانية مجالات ولكن منذ شهر يناير عام 2021 أصبح عددهم سبعة عشر شهادة احترافية، وأن عدد الحاصلين على شهادة PMP الدولية يقارب المليون وأربعمائة ألف محترف.