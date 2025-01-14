رئيس اتحاد اليد يصل كرواتيا لرئاسة بعثة المنتخب في بطولة العالم

وصل خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد صباح اليوم الثلاثاء، إلى كرواتيا لرئاسة بعثة المنتخب في بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.

وحرص فتحي على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني بفندق الإقامة بمدينة زغرب، وتحفيزهم لتحقيق إنجاز مصري جديد في بطولة العالم.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الأرجنتين غدا الثلاثاء في السابعة مساء، ثم يخوض مباراته الثانية أمام البحرين في السابعة من مساء الجمعة المقبل، على أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة قوية أمام المنتخب الكرواتي في التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل.

يُذكر أن المنتخب الوطني يطمح إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة، خاصة في ظل الأداء المشرف الذي قدمه في البطولات السابقة، وبدعم جماهيري واسع.

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 18 لاعبا في بطولة العالم وهم :

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

ياسر سيف (الأهلي).