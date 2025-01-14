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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أسرة شاب مصري توفي في تركيا تناشد الخارجية بسرعة إنهاء إجراءات شحن جثمانه

الشاب المصري أمجد
الشاب المصري أمجد زكي
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ناشدت أسرة الشاب المصري أمجد زكي يونان، الذي توفي في حادث مأساوي بمنطقة ممات عكيف بإسطنبول، وزارة الخارجية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشحن جثمانه إلى مصر. 

كان أمجد يقيم في سكنه عندما اندلعت اشتباكات بين الشرطة التركية وبعض المجرمين في المنطقة. 

وعندما سمع أصوات إطلاق النار، أصيب بالذعر وركض مع أصدقائه، إلا أنه أثناء جريه سقط على سيخ حديدي، مما أسفر عن وفاته على الفور.

وناشدت أسرة أمجد، المقيمة في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، السلطات سرعة إنهاء الإجراءات لنقل جثمانه إلى مصر لدفنه في مسقط رأسه، وإنهاء المعاناة التي تواجهها في ظل الظروف الحالية.

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