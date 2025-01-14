مسؤول إسرائيلي: الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين ضمن اتفاق جديد

نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب ستفرج، بموجب اتفاق جديد، عن مئات السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم أشخاص أدينوا بقتل إسرائيليين.

وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق يتضمن السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة بحرية إلى شمال قطاع غزة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ انسحابه من المناطق السكانية خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، مع الاحتفاظ بممر فيلادلفيا ومنطقة عازلة داخل القطاع على طول الحدود مع إسرائيل.

وأكد المسؤول أن المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق ستبدأ اليوم (16 يناير)، ما يشير إلى تحركات جديدة في مسار التهدئة وإعادة ترتيب الأوضاع في غزة.