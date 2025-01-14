اتحاد القوة يعلن قائمة منتخب مصر بكأس العالم للقوة البدنية

أعلن الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات، قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثالثة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025 في منطقة الهرم.

وضمت قائمة الفراعنة كل من:

في فئة الرجال يشارك كل من، حامد خلاف وزن 140 كجم، توماس هاني لويس وزن 125 كجم، أمير أحمد وزن 110 كجم، مصطفى محمد علي وزن 90 كجم، كريم إبراهيم صالح وزن 82.5 كجم، أحمد إبراهيم أحمد وزن 67.5 كجم، يوسف أحمد عبدالله وزن 60 كجم، وفي الشباب يشارك محمد صابر عنتر وزن 100 كجم.

وفي فئة السيدات تشارك كل من، داليا مبروك إسماعيل وزن 67.5 كجم، حبيبة سعيد عبدالغني وزن 52 كجم، وفي فئة الشابات يشارك كل من، آلاء طارق محمد وزن 60 كجم، سلمى عبدالغفار وزن 56 كجم، خلود إبراهيم الصغير وزن 52 كجم.

واستطاع الاتحاد المصري للقوة تحقيق نجاح كبير في النسختين الماضيتين سواء على مستوى التنظيم أو النتائج حيث نجحت مصر في النسخة الماضية من كأس العالم بشرم الشيخ في التتويج بالمركز الأول في الترتيب العام للدول واستطاع أبطال مصر حصد 235 ميدالية متنوعة بواقع 78 ذهبية و 80 فضية و 77 برونزية، في 115 مسابقة لجميع الفئات العمرية وجميع الأوزان، كما نجح الفراعنة في تحطيم 28 رقمًا قياسيًا عالميًا.



وشهدت النسخة الأولى من كأس العالم التي أقيمت في الغردقة مشاركة 19 دولة فيما شهدت النسخة الثانية بشرم الشيخ مشاركة نحو 22 دولة، ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة بالهرم زيادة كبيرة في عدد الدول بعد النجاح الكبير للنسختين الماضيتين، كما ستشهد البطولة تواجد دول جديدة تشارك لأول مرة مثل انجلترا وفرنسا والهند واستراليا صاحبة لقب بطولة العالم بالإضافة إلى نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا.