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الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيسة جمعية قلب العطاء تزور الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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زارت رئيسة جمعية قلب العطاء رئيفة الداعوق، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس في مقر المجلس في راس بيروت، تتويجاً للسنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط.

جاء ذلك بحضور مسؤولة الإعلام ومديرة منبر الكلمة ومنسقة العلاقات الكنسية والإعلامية في المجلس ليا عادل معماري.

وتخللت الزيارة جولة أفق حول العديد من المبادرات والقضايا الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها الجمعيات ولا سيما جمعية قلب العطاء.

من جهتها، أثنت رئيفة الداعوق على عمل المجلس والإنجازات التي تحققت على الصعد كافة.

 

رئيسة جمعية قلب العطاء رئيفة الداعوق الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس بيروت مجلس كنائس الشرق الاوسط