الخارجية السودانية: انقطاع الكهرباء جراء هجوم ميليشيا الدعم السريع على محطة سد مروي

كشفت وزارة الخارجية السودانية عن انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد جراء هجوم بالمسيرات من قبل ميليشيا الدعم السريع استهدف محطة توليد الكهرباء بسد مروي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكدت الخارجية السودانية أن استهداف سد مروي جريمة إرهابية متكاملة الأركان نفذتها ميليشيا الدعم السريع.

وأشارت الخارجية السودانية إلى ميليشيا الدعم السريع تستهدف تدمير الدولة وبنياتها التحتية ومؤسساتها الخدمية.

ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع.