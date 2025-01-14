ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية السودانية: انقطاع الكهرباء جراء هجوم ميليشيا الدعم السريع على محطة سد مروي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت وزارة الخارجية السودانية عن انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد جراء هجوم بالمسيرات من قبل ميليشيا الدعم السريع استهدف محطة توليد الكهرباء بسد مروي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكدت الخارجية السودانية أن استهداف سد مروي جريمة إرهابية متكاملة الأركان نفذتها ميليشيا الدعم السريع.

وأشارت الخارجية السودانية إلى ميليشيا الدعم السريع تستهدف تدمير الدولة وبنياتها التحتية ومؤسساتها الخدمية.

ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع.

ارهاب الخارجية السودانية الدعم السريع المجتمع الدولي انقطاع الكهرباء هجوم مسيرات جريمة ارهابية محطة توليد الكهرباء ميليشيا الدعم السريع وزارة الخارجية السودانية