مصادر: كهربا يفضل عرض الزوراء العراقي عن السويحلي الليبي

يفضل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عرض الزوراء العراقي عن عرض السويحلي الليبي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب فإنه يميل إلى عرض الزوراء، ويفضل الدوري العراقي عن نظيره الليبي، وينتظر تفاوض النادي العراقي مع النادي الأهلي، وماستسقر عنه العملية التفاوضية.

ويستعد محمود كهربا للرحيل عن النادي الأهلي في يناير الجاري، بناءا على رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي الأهلي، خاصة بعدما حدث في مباراة باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي ببطولة الانتكونتيننتال، وتسبب في هجوم الجمهور عليه عقب إهداره ركلة ترجيح مصيرية.