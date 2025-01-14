خبير: ترامب يمارس ضغوطًا كبيرة لإتمام صفقة وقف إطلاق النار| شاهد

مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.. أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن هناك تغيرات ملموسة في هذا الشأن ، مشيرًا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسليل سموتريتش، قد يكون معارضًا من حيث التصريحات فقط، بينما يملك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأغلبية في الكنيست، مما يعزز قدرته على الحفاظ على حكومته دون الحاجة إلى دعم سموتريتش.

مؤشرات إيجابية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة له في قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مؤشرات إيجابية تقترب من الوصول إلى اتفاق، إذ تشير المفاوضات الحالية إلى تقدم ملموس، بعد ثماني جولات من التفاوض منذ بداية الحرب في قطاع غزة، ومع ذلك، أشار إلى أن نتنياهو قد تراجع عن إبرام اتفاقات في مرات سابقة.

تفاؤل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح البرديسي أن التفاؤل بنجاح هذه المفاوضات يتزايد بسبب الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن نائب ترامب، جي دي فانس، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي المقبل يضغط لتحقيق هذه الصفقة قبل موعد تنصيبه في 20 يناير.