تأييد حكم إعدام عامل بتهمة قتل ابنته بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، بتأييد حكم الاعدام على عامل خدمات نوعية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، المتهم بقتل ابنته لشكه في سلوكها بقرية منشاة عبدالله بمحافظه الفيوم.

وكانت محكمة جنايات الفيوم قد أصدرت حكما بإعدام " م . س.م " 54 عاما، في الاول من سبتمر من العام الماضي.

صدر القرار، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة الفيوم، بعثور أهالي قرية منشأة عبدالله على جثة لسيدة تدعى “نورا” مقتولة وملقاة بجوار منزل والدها بمنطقة الأربعين.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث قسم التحريات بمديرية أمن الفيوم، والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، حيث كشفت التحريات أن دوافع مقتل سيدة مطلقة بقرية منشأة عبد الله يرجع لسوء سلوكها، ومعايرة الجيران لأسرتها وعدم قدرتهم على تقويمها، وخلافاتها المستمرة مع أسرتها.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة المركز حيث قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومباشرة التحقيقات.