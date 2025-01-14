تفاصيل إحالة المتهم بالاعتداء على سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية للمحاكمة

قررت النيابة العامة ببنها إحالة المتهم بسرقة سيدة والاعتداء عليها داخل مسكنها للمحاكمة.

المتهم ظل يتتبع المجني عليها لمدة 3 أيام

وتبين من التحقيقات أن المتهم ظل يتتبع المجني عليها (ه. ال)، المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، لمدة 3 أيام، و في اليوم الثالث استقل موتوسيكل وانتظر حتى انتهاء عملها وتتبع طريقها، حتى وصلت لأحد البنوك وقامت بإيداع مبلغ من المال وانصرفت.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تتبع سيارتها حتى وصلت إلى منزلها وقام بالدلوف خلفها وصعد العقار الذي تقطن به ودفعها داخل الشقة، وألقى مزهرية على رأسها، وكممها بـ"فوطة مبلولة"، أعدها مسبقاً لارتكاب الواقعة، ومن ثم قيدها بالحبال، واستولى على مشغولاتها الذهبية، والتي تقدر بحوالي مليون جنيه، وتركها فاقدة الوعي وفر هارباً.

وأشارت التحقيقات إلى أن قوات البحث الجنائي ببندر بنها قامت بفحص الكاميرات يوم الواقعة وبتفريغها، وتبين أنها رصدت المتهم يتتبع المجنى عليها حتى صعد خلفها العقار، ونجحت القوات في ضبط المتهم.

بلاغ الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطاراً من قسم أول بنها مفاده تلقيه بلاغًا من إحدى السيدات تدعى «هانم البيطار» وتعمل مشرفة على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل أحد المجهولين والشروع فى قتلها.

وذكرت المجني عليها ببلاغها، أن أحد الأشخاص تتبعها عقب عودتها من عملها وصعد العقار التى تقطن به بمنطقة خالد بن الوليد، وانتظر حتى فتحت الباب وقام بدفعها داخل شقتها وقيدها وقام بضربها واصابتها، ومن ثم سرقة مشغولاتها الذهبية وفر هارباً.

وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة اغماء، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإسعافها.

وحرر محضر بالواقعة حمل رقم ٧٠٣٥ جنح بندر بنها لسنة ٢٠٢٤ وتولت النيابة التحقيق، وبتقنين الاجراءات وإعداد الاكمنة اللازمة تم القبض على المتهم واحيل إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.