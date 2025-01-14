خروج 8 من مصابي حادث طريق بحيرة قارون بالفيوم

كشف مصدر طبي داخل مستشفى ابشواي المركزي لـ"البوابة نيوز" ، إن ثمانية مصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، خرجوا من المستشفى، بعد تحسن حالتهم الصحية، وتماثلهم للشفاء، فيما تم نقل 4 مصابين الي مستشفى الفيوم العام، لاستكمال العلاج والمتابعة.

وأضاف المصدر، أن مستشفى ابشواي المركزي استقبل 12 مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح سطحية، وحالتهم مستقرة، حيث أجريت لهم اشاعات وتحاليل للتأكد من استقرار الحالة الصحية، فيما تبقى 4 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لوضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الفيوم العام إن المصابين الـ 4 أصيبوا بكسور في اليدين والقدمين مع اشتباه في ارتجاج في المخ واشتباه كسور في العمود الفقري، وتم استقبالهم بقسم الطوارئ في المستشفى، ووضعهم تحت الملاحظه لمدة 24ساعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجري صندوق محمله بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طالبة وإصابة 12آخرين بينهم 9 طالبه بالحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة وجرى إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ذاته تحت جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.