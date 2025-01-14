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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل شاملة

الأسرى الإسرائيليين
الأسرى الإسرائيليين
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عبّر أهالي الأسرى الإسرائيليين عن استيائهم من التوجه الحكومي لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس لا تشمل جميع المختطفين، مشيرين إلى شعورهم بالتخلي عن أبنائهم.

وأكد الأهالي في بيان لهم أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتق سوى بخمس عائلات فقط من أسر المختطفين، فيما تجاهلت بقية العائلات. وطالبوا بتنفيذ صفقة شاملة تضمن عودة جميع المختطفين، بدلاً من صفقة جزئية تستعيد 33 مختطفًا فقط، تاركة الآخرين يواجهون المجهول.

وأشار البيان إلى غياب الدعم والنضال من أجل قضية المختطفين المتبقين، حيث قال الأهالي: "لا أحد يناضل من أجلنا، ولا أحد يتحدث باسمنا". وشددوا على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تضمن الإفراج عن جميع الأسرى دون استثناء.

الأسرى الإسرائيليين المختطفين