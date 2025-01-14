رمضان 2025.. هدى الإتربي: «دينا» شخصية مليئة بالمفاجآت في «العتاولة 2»

أعربت الفنانة هدى الإتربي، عن سعادتها بكم الرسائل والتعليقات انتظارا لشخصية «دينا» في الجزء الثاني من مسلسل «العتاولة» التي لمسته في الشارع أيضا بكثافة بعد إعلان بداية تصوير المسلسل استعدادا للسباق الدرامي الرمضاني 2025.

وقالت هدى في تصريحات صحفية، إنها بمجرد إعلانها على منصات التواصل الاجتماعي بداية تصويرها لأحداث المسلسل لمست حماس كبير من الناس في الشارع بمجرد تواجدها في أي مكان وسؤالهم لها عن الجديد الذي ستقدمه «دينا» في الجزء الثاني من «العتاولة» وداعبوها قائلين «مستنيين قنبلة الجيل».

وتابعت: أن الجزء الثاني لمسلسل «العتاولة» سيحمل العديد من المفاجآت في شخصية «دينا».

وواصلت: «دينا» هتفضل دلوعة طبعا، لكن الجديد أن في خط درامي أكبر للشخصية وكوميدي أحيانا ومفاجآت آخرى في العمل.

يشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم من بينهم: أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، زينة، باسم سمرة، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد انضموا مؤخرا للجزء الثاني، والعمل من تأليف مصطفى جمال هشام، وإخراج أحمد خالد موسى.