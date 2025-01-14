رئيس جامعة عين شمس يترأس اجتماع مجلس قطاع التعليم والطلاب

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الجلسة الخامسة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة في 10 ديسمبر 2023، ومحضر اللجنة الدائمة المنعقد في 5 يناير 2025، مع التأكيد على تنفيذ التوصيات الصادرة.

وفي إطار الاجتماع، تم عرض خطاب مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة الذي أعرب عن امتنانه لإدارة الجامعة لدعمها المستمر لبرنامج المنح الجامعية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تم توجيه الشكر للكليات المعنية بالحاضنة لهذه المنحة (الحاسبات والمعلومات، الهندسة، العلوم، الزراعة، التمريض).

كما تم استعراض آخر المستجدات بشأن مشروع إصدار بطاقات البنك الأهلي لطلاب الجامعة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل البطاقات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول. تم كذلك الإعلان عن هذا الموضوع على المواقع الإلكترونية للكليات لضمان إطلاع الطلاب على التفاصيل.

وفيما يتعلق بالإطار العام للنظام التأسيسي لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها، تم إطلاع أعضاء المجلس على الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات، مع التوصية بمخاطبته لإرسال المحتوى العلمي للمقررات الدراسية لبدء إعدادها تنفيذاً للقرار.