محلل إسرائيلي: اتفاق غزة الخيار الوحيد أمام حكومة الاحتلال

نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي يهوشع في صحيفة يديعوت أحرونوت تحليلًا انتقد فيه الاتفاق الناشئ بين إسرائيل وحماس، معتبرًا أنه "سيئ لإسرائيل"، لكنه أشار إلى أن تل أبيب لا تملك خيارًا سوى قبوله.

وأكد يهوشع أن إسرائيل تتحمل التزامًا أخلاقيًا تجاه مواطنيها الأسرى والجنود الذين تركوا بلا حماية، مشددًا على ضرورة مواجهة الواقع القاتم الذي ينتظر إسرائيل بعد هذا الاتفاق.

أشار الكاتب إلى أن الاتفاق، الذي يعاني من ثغرات عديدة، يأتي بعد 15 شهرًا من الحرب التي فشل خلالها الجيش الإسرائيلي في تفكيك الذراع العسكرية لحماس. كما انتقد غياب جهود القيادة السياسية لإيجاد بديل حكومي في غزة.

وأضاف يهوشع أن الاتفاق يتضمن دفع "ثمن باهظ" كان من الأفضل تقديمه مقابل صفقة شاملة، بدلًا من صفقة جزئية تفقد إسرائيل فيها أدوات الضغط اللازمة لضمان تنفيذ المراحل المقبلة.