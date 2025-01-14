أبو الغيط: مستقبل لبنان يتوقف على سرعة تشكيل حكومة قوية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مستقبل لبنان يتوقف على سرعة تشكيل حكومة قوية وشاملة يقودها الدكتور نواف سلام، تكون مقبولة من جميع مكونات المجتمع اللبناني، مضيفًا أن وجود رئيس يتمتع بالحكمة والحزم، ورئيس وزراء قادر، إلى جانب الدعم العربي والدولي، يمثل فرصة حقيقية لخروج لبنان من أزماته الحالية.

وأشار أبو الغيط، خلال لقاء خاص مع أحمد سنجاب، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى توجيه دعوة للرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون للتحدث أمام المندوبين الدائمين أو وزراء الخارجية العرب في أقرب اجتماع، والمقرر عقده في 27 فبراير المقبل قبل شهر رمضان، لافتًا إلى أن الجانب اللبناني لم يقدم طلبات محددة خلال اللقاءات، لكنه عبّر عن امتنانه للدعم العربي والاهتمام المستمر بلبنان.

وأوضح الأمين العام أن لبنان يظل دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية، مشددًا على أن دور الجامعة يشمل دعم لبنان على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.