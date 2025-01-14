طلب إحاطة بشأن إعادة تخطيط وإنارة ميدان طريق "الصينية" بسوهاج

تقدم النائب المهندس محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أمين تنظيم مستقبل وطن بسوهاج، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، وزيرة التنمية المحلية، بشأن ضرورة إعادة تخطيط وإنارة ميدان طريق البحر الأحمر (الصينية) بمحافظة سوهاج.



وجاء في طلب النائب :"أتقدم إليكم بهذا الطلب العاجل، آملًا في تلبيته لما يمثله من أهمية قصوى لأهالي دائرتي وللسائقين المارين بهذا الميدان الحيوي، حيث يشهد ميدان طريق البحر الأحمر (الصينية) بمحافظة سوهاج، وهو ملتقى طرق رئيسية تربط بين العديد من المناطق الحيوية، تكرارًا لحوادث المرور نتيجة لعدة أسباب، أهمها: غياب التخطيط المروري السليم، حيث يعاني الميدان من عدم وجود تنظيم مروري مناسب، مما يتسبب في حدوث ارتباك بين السائقين وزيادة فرص وقوع الحوادث، وانعدام الإضاءة الكافية، حيث يفتقر الميدان إلى الإنارة اللازمة، مما يشكل خطورة كبيرة على السائقين خاصة في ساعات الليل.

وقال لبيب إن هذا الوضع يهدد حياة المواطنين ويؤثر سلبًا على الحركة المرورية في المنطقة، ويستدعي تدخل عاجل من الحكومة لتدارك الأمر.

وطالب النائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تخطيط وتنظيم حركة المرور في الميدان، وتوفير الإنارة الكافية له، وذلك من خلال تكليف الجهات المعنية بإجراء دراسة متخصصة لتحديد الحلول المناسبة لإعادة تنظيم الميدان، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير والإضاءة، ومتابعة تنفيذ المشروع بشكل دوري لضمان جودته وسرعته.