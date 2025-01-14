مصرع طالبة و12 مصابًا ...ننشر أسماء مصابي حادث طريق قارون السياحي بالفيوم

حصلت “البوابة نيوز”علي أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق الذي وقع بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والذي تسبب في مصرع طالبة وإصابة 12 آخرين.

وجاءت بياناتهم كالتالى: محمد عبدو محمد عبد اللطيف 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري مع جروح قطعية بفروة الرأس واليد اليمني، وروميساء سعيد محمد قاياتي 19سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسيد سعيد السيد 21 سنة طالب جامعي مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وشعبان بدر محمد، 19سنة طالب جامعي، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى، وخالد عيد عبدالله علي 19سنة، طالب جامعي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بفروة الراس، واسلام عاطف فوزي سيد، 20 سنة، طالب جامعي، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه اصابة بالحوض مع كدمات شديدة بالوجه والجانب الأيمن، واشتباه إصابة بالعمود الفقري، وعمر سعيد محمد علي، 65عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح متفرقة بالجسم، وخمس آخرين مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مجهولي الهوية والسن.

ووفاة إسراء سعيد محمد قاياتي، 20 سنة.

البدايه عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق محملة بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ووجود مصابين .



وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طالبة وإصابة 12 آخرين بينهم 9 طلاب بالحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة وجرى إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي ذاته تحت جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.