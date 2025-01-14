ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خاص.. الأمن يضبط المتهم بقتل مسنة في بولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم  أنه بالإشارة لما سبق وتم بثه على موقع البوابة نيوز  بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، تحت عنوان العثور على جثة مسنة مخنوقة داخل شقة ببولاق الدكرور.. من القاتل ؟).
 بالفحص الأمني  أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله  .

العثور على جثة مسنة مخنوقة ببولاق الدكرور