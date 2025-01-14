خاص.. الأمن يضبط المتهم بقتل مسنة في بولاق الدكرور

أفاد مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم أنه بالإشارة لما سبق وتم بثه على موقع البوابة نيوز بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، تحت عنوان العثور على جثة مسنة مخنوقة داخل شقة ببولاق الدكرور.. من القاتل ؟).

بالفحص الأمني أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .