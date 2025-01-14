«مئة لو ولم».. مزيج من العاطفة والفلسفة في أشعار نادر عيسى

الثلاثاء 14/يناير/2025 - 04:59 م

عن دار العين للنشر، صدر حديثا ديوان "مئة لو ولم" للشاعر والكاتب الصحفي نادر عيسى، والذي يشارك ضمن إصدارات الدار خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56.

ويضم الديوان 38 قصيدة تحمل في طياتها مزيجًا من المشاعر العاطفية والرؤى الفلسفية العميقة، ويحمل الديوان صوتًا جديدًا يتميز بثرائه اللغوي وموسيقاه الشعرية التي تأخذ القارئ في رحلة عبر أبعاد متعددة للحياة والحب والألم والأمل.

ومن بين القصائد المميزة في الديوان قصيدة "رهان العمر الأخير"، التي يقول فيها الشاعر:

كانَ بابُ السماءِ مفتوحًا

حيَنَ قَبِلتِ رِهاني على عَشَاء العُمر

يا رِهانَ العُمرِ الأخير

وقُلتِ: إنْ لَمْ تزرعْ السّماءَ بهجةً

فستلقى مصيَرَ الخاسرينَ

التائهيَن على جسرِ الخيبةِ المرِّ.



نادر عيسى هو شاعر وصحفي مصري وُلد في مدينة طنطا. تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قسم الصحافة والنشر، وبدأ مسيرته المهنية في دار أخبار اليوم حيث وصل إلى منصب مدير التحرير التنفيذي للبوابة الإلكترونية. عمل أيضًا في عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية البارزة مثل "الشرق الأوسط" و"إم بي سي" و"القاهرة الإخبارية".

أسس عيسى منصة "الناس.نت" في عام 2021، ويمتلك خبرة واسعة في الصحافة الإلكترونية، حيث يُدرِّس مادتي الصحافة الإلكترونية وغرف الأخبار المدمجة في الجامعة البريطانية وأكاديمية أخبار اليوم. على الصعيد الأدبي، أصدر روايته الأولى "ما لم يذكره عزيز" عام 2012، التي لاقت اهتمامًا نقديًا وتم تحليلها ضمن دراسات أدبية عديدة.