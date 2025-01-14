أمين الجامعة العربية يشيد بالرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن زيارته إلى لبنان تهدف إلى تقديم التهنئة للشعب اللبناني ورئيسه المنتخب، مشددًا على أهمية لبنان في الإطار العربي وحرص الجامعة العربية على دعمه، موضحًا أن الزيارة تأتي للاطلاع على الوضع السياسي اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة وآليات عملها.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء خاص مع أحمد سنجاب على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه التقى خلال الزيارة برئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، والرئيس المنتخب جوزيف عون، مشيدًا بشخصية الرئيس المنتخب، واصفًا إياه بأنه "شخصية حازمة ومخلصة للبنان، تجمع بين الصفات العسكرية والحكمة"، معربًا عن تفاؤله بمستقبل لبنان في ظل القيادة الجديدة.

وأشار الأمين العام إلى وجود بعض الترقب من القوى السياسية، خاصة الثنائي الشيعي، حركة أمل وحزب الله، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة واحتمالية إعادة ترشيح نجيب ميقاتي، مشددًا على أن الديمقراطية تقتضي احترام إرادة الأغلبية مع ضمان حقوق الأقلية.