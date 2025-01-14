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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قصور الثقافة تختتم ورش تعليم فن المكرمية بالمنيا.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات ورشة لتعليم فن المكرمية بمقر مؤسسة الإصلاح الخيرية بقرية إدمو، بمحافظة المنيا، في إطار دعم الحرف اليدوية وتعزيز التمكين الاقتصادي للفتيات، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

الورشة أقيمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ونفذتها الإدارة العامة لثقافة القرية برئاسة د. بدوي مبروك، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، وأقيمت على مدار 10 أيام، واستهدف استعادة دور المرأة الفعال في الحفاظ على التراث، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الوعي بقيمة التراث وأهمية الحفاظ عليه، ونفذته المتدربات حنان محمد، زينب كامل ومنى خليفة.

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وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤسسة الإصلاح الخيرية دعم الحرف اليدوية الحفاظ على التراث