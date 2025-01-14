«القومي للمرأة» يُنظم الاجتماع الوزاري للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة والنساء والفتيات.

جاء ذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، محمد جبران وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي، جيرمين حداد القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، مروة علم الدين ممثل منظمة الأمم المتحدة في مصر، وممثلي وممثلات الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية من الجهات والمنظمات الدولية، وممثلي الأمانة العامة بالمجلس.

وافتتحت اللقاء المستشارة أمل عمار بالتعبير عن سعادتها بهذا اللقاء الهام الذى يناقش ملامح خطة إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية "٢٠٢٣ - ٢٠٢٧"، موضحة أن هذا الإطار يعد خطة محورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية.

وتوجهت بخالص الشكر إلى محمد جبران وزير العمل على دعمه المتواصل لتطبيق سياسات التنمية المستدامة، كما تقدمت بالشكر للوزارات والجهات المعنية وكذلك شركاء التنمية من الجهات والمنظمات الدولية للتعاون المثمر والبناء في صياغة وتنفيذ هذا الإطار الذي يجعل المرأة من أولوياته، مشيرة إلي أن تضافر الجهود مع الشركاء والوزارات والمؤسسات الوطنية قد أثمر عن العديد من الإنجازات الملموسة ، ومنها اطلاق ورش عمل تفاعلية استهدفت جهات إنفاذ القانون لتبادل الخبرات والرؤي حول قضايا العنف ضد المرأة، كذلك أثمرت الشراكات عن إطلاق برنامج لتأهيل القيادات النسائية مثل البرنامج الوطني للمرأة في القيادة ، ومن النجاحات أيضا إطلاق وتفعيل محفز سد الفجوة بين الجنسين لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المرأة اقتصاديًا، كما تم إنشاء وافتتاح وحدات المرأة الآمنة بعدد من المستشفيات الجامعية ، وغيرها من الإنجازات الهامة.

كما أكدت المستشارة أمل عمار على أن المجلس سوف يظل يواصل جهوده لتوسيع الشراكات وتعزيز التعاون مع جميع الجهات بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز المساواة بين الجنسين علي كافة المستويات لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي كلمته، وجه محمد جبران التهنئة إلى المستشارة أمل عمار لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدا علي سعادته بالمشاركة فى هذا الاجتماع الهام لعرض مجموعة النتائج الخاصة بتمكين الفتيات والتي يشرف برئاستها بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ، كما شدد علي حسن إدارة لجنة التيسير المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة لكافة ممثلي الهيئات الأممية، وجميع السادة المشاركين.

واستعرض جهود وزارة العمل في ملف "تحقيق المساواة بين الجنسين" وبرنامج "التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي يهدف المجلس القومي للمرأة الي تحقيقهم، عن طريق القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتنفيذ وحدة تكافؤ الفرص، والعمل وتمكين المرأة من خلال رعاية المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة.

كما أشار إلى "الخطة الوطنية" التي تم إطلاقها لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل والتي تعد بمثابة خارطة طريق، ووضع إطار داعم وأكثر تمكينا للمرأة في إطار العمل، والتي تهدف وزارة العمل الي تنفيذها مع كافة الوزارات المعنية والجهات والشريكة.

كما شدد على أن الوحدة تقوم بمتابعة تشغيل النساء والفتيات في القطاع الخاص، ومساندتهم بالتعاون مع الجهات الشريكة في إقامة مشروعاتهم الخاصة وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة من خلال حملات التفتيش.

وفي كلمته ، نقل شادي راشد تحيات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واستعرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، وتطور أطر الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، ومجموعة النتائج المعنية بتمكين المرأة والفتيات، وهيكل الحكومة وآلية التنسيق للاطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

وقامت كل من مروة علم الدين، جيرمين حداد بعرض مكونات المخرج الخامس باستراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة وكذلك مجالات العمل الرئيسية لمجموعة نتائج المرأة والأهداف الإرشادية للخطة ، كما تم عرض نتائج العام الأول 2023 والهدف المقصود الوصول اليه بحلول عام 2024 ، والذى تقوم أجهزة الأمم المتحدة حاليا بجمعه لعرضه في أقرب اجتماع للمجموعة.