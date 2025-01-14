نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بدراسة وحصر الحالات المستحقة بمشروع "سكن كريم"

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لدراسة وتحديث قوائم حصر الحالات المستحقة لتنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، المهندس علي هيصم مدير مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، فاطمة أبو الوفا مدير وحدة حياة كريمة بالإسماعيلية، ممثلي مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، مؤسسة حياة كريمة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع وجَّه عصام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بدراسة وتحديث قوائم حصر الحالات المستحقة "تكافل وكرامة" والتأكد من مدى استحقاقها؛ من أجل إصلاح ورفع كفاءة منازلهم.

وأشار عصام إلى أنه جاري تشكيل لجان رئيسية وفرعية تضم في عضويتها الوحدة المحلية للقرى ومندوبي ممثلي الجمعيات الأهلية ورؤساء الوحدات الاجتماعية بالقرى؛ من أجل النزول على الطبيعة ومعاينة المنازل وإعداد تقارير تفصيلية عن حالة المنازل، ومدى صلاحيتها وتحديد أنسب الطرق لأعمال الإصلاح ورفع كفاءة المنازل المستحقة لدعم تكافل وكرامة؛ حرصًا على سكان تلك المنازل ومن أجل توفير حياة كريمة وسكن آمن ومناسب للأسر الأكثر احتياجًا.

وخلال الاجتماع، أكد عصام على دور منظمات المجتمع المدني منها "مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان" في رفع كفاءة وإصلاح المنازل المتهالكة والآيلة للسقوط لأصحاب دعم تكافل وكرامة.

ومن الجدير ذكره، أن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددها ١٤٠ مشروع خدمي وتنموي، ويتم تنفيذه في مركز ومدينة القنطرة شرق ويضم ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابع.