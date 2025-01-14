ننشر نص تقرير الصحة بشأن وفاة أم وأولادها الـ5 نتيجة تسريب غاز بالفيوم

حصلت "البوابة نيوز" علي تقرير مفتش صحة سنورس، بأسباب وفاة أم وأطفالها الخمسة داخل مسكنهم في مدينة سنورس التابعة لمحافظة الفيوم.

وجاء في التقرير بأنه بناء علي الإشارة الواردة الينا من مركز شرطة سنورس انتقل مفتش صحة سنورس الي مكان الواقعة بشارع أحمد شوقي بدائرة مركز سنورس للكشف الطبي علي الضحايا الـ6 وهم: "سمر محمود رجب " 37 عامًا، ربة منزل، وأبنائها "معتز أيمن شوقي ، طالب 17 عامًا، "ملك ايمن شوقي "15 عامًا ، طالبه ، " ومحمد ايمن شوقي "8 سنوات طالب، " وعائشة ايمن شوقي "، 5 سنوات، " وروقيه ايمن شوقي " 3 سنوات .

لبيان أسباب الوفاة وبالكشف والمناظرة تبين أنهم بكامل ملابسهم ولا توجد على الجثامين الـ6 اي اثار عنف أو أي إصابات ظاهرية ولا توجد أي شبه جنائية وان الوفاة حدثت نتيجة تسريب الغاز ولا توجد شبهة جنائية.

وتطابق تقرير الطب الشرعي مع التحريات الأمنية التى توصلت إلى أن خطأ في تركيب سخان الغاز، هو سبب تسرب الغاز الذي أودى بحياة الأسرة بأكملها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حسنى مأمور مركز شرطة مركز سنورس بوفاة أسرة كاملة نتيجة تسرب غاز طبيعى بمدينة سنورس.وجرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم عمرو شوقى رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف كل من العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الأم غضت فى نوم عميق هي وأبنائها الخمسة ولم تشعر بتسرب الغاز الطبيعى من المحبس الرئيسى داخل شقتها بمدينة سنورس مما أدى إلى اختناقهم جميعا داخل غرفة نومهم.

وأشارت التحريات إلى أن جيران السيدة استنشقوا رائحة غاز تنبعث من داخل شقة الضحايا مما دفعهم إلى إبلاغ المسئولين عن شركة الغاز الطبيعى بمركز سنورس حيث جرى إغلاق المحبس الرئيسى للمنزل قبل أن تمتد آثار تسرب الغاز إلى المنازل المجاورة.

من جانبها، قررت نيابة سنورس، التحفظ على جثث والأم وأبنائها الأربعة بعد مصرعهم نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل منزلهم بمدينة سنورس، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وذلك عقب اكتشاف آثار ترجيع بين الأطفال المتوفين، ما أثار الشكوك حول وجود ملابسات غامضة في الواقعة. وجرى نقل جثامين الضحايا بواسطة 4 سيارات إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، وأُخطر الطبيب الشرعي ومفتش الصحة، للكشف على الجثث وتحديد السبب الدقيق للوفاة، وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، أن الوفاة نتيجه تسريب الغاز ولا توجد أي شبهة جنائية.