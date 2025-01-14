إعلام عبري: تصاعد التوتر بين مكتب نتنياهو وبن غفير بشكل غير مسبوق

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تصاعد التوتر بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشكل غير مسبوق، وذلك على خلفية تصريحات بن غفير الأخيرة.

ووفقًا لمصدر مسؤول في مكتب نتنياهو، تم تحذير بن غفير خلال اتصال هاتفي من أن تصريحاته قد تترتب عليها عواقب سياسية وخيمة، وأُبلغ بأنه يضر بموقفه الشخصي قبل أي طرف آخر.

وأضاف المصدر أن مكتب نتنياهو أبلغ بن غفير عن نية تقديم حزمة تعويضات إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لضمان استمراره في دعم الحكومة، إلا أن بن غفير وصف هذه الحزمة بـ"الوهمية"، معربًا عن أمله في أن "لا ينخدع سموتريتش بها".

كما شدد بن غفير على موقفه الرافض، مؤكدًا أن "أي حزمة تعويضات لا يمكن أن تبرر صفقة الاستسلام لحماس"، في إشارة إلى اتفاقات متعلقة بتهدئة الأوضاع في غزة.