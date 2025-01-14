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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حكومة الاحتلال تؤكد استعدادها لدفع «ثمن باهظ» لاستعادة الرهائن وتثبيت اتفاق غزة

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في تصريحات أن تل أبيب على استعداد لدفع "ثمن باهظ" من أجل إعادة الرهائن المحتجزين في غزة. 

وأكد المتحدث أن أولويتهم الحالية تكمن في إنجاح اتفاق تبادل المحتجزين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإتمام هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن بلاده ترى في الاتفاق خطوة هامة نحو استعادة مواطنيها، مؤكدًا رغبتهم في تثبيت الهدوء في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، صرّح المتحدث أن إسرائيل تمكنت من تقليص نفوذ إيران في المنطقة، وهزيمة كل من حماس وحزب الله، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف الحوثيين عند حدهم.

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية تل أبيب اتفاق تبادل المحتجزين