ملح الليمون.. فوائد متعددة وأضرار محتملة تعرف عليها

يُعد ملح الليمون، المعروف علميًا باسم "سترات"، مكونًا طبيعيًا مستخلصًا من ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، يتميز هذا المركب بفوائده المتعددة، حيث يساهم في تعزيز عمليات الأيض، وامتصاص المعادن، والوقاية من حصى الكلى، بالإضافة إلى استخداماته الجمالية في العناية بالبشرة، ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط لملح الليمون قد يؤدي إلى أضرار صحية، مثل تآكل مينا الأسنان، واضطرابات المعدة، وضعف العظام، كما يُستخدم في مجالات أخرى كالتعقيم وتصنيع المواد الغذائية، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز فوائد ملح الليمون، أضراره المحتملة، وأهم استخداماته، مع تسليط الضوء على كيفية الاستفادة منه بشكل آمن ومتوازن.



يتواجد ملح الليمون بشكل طبيعي في ثمار الحمضيات، وخاصةً الليمون، ويُعرف علميًا باسم "سترات"، وهو جزيء يرتبط بحمض الستريك الذي يلعب دورًا محوريًا في تحويل الغذاء إلى طاقة، ومن أبرز فوائده:

1. تحويل الغذاء إلى طاقة:

يعمل حمض الستريك خلال دورة "كريبس" على إنتاج الطاقة اللازمة للجسم.

2. تعزيز امتصاص المعادن:

يساعد على تحسين امتصاص المعادن مثل الزنك، مما يسهم في دعم وظائف الجسم الحيوية.

3. الوقاية من حصى الكلى:

يساهم ملح الليمون في تقليل فرصة تكوين الحصى عبر تقليل حموضة البول وتفتيت الحصى الموجودة.

4. فوائد جمالية:

يدخل في تصنيع الكريمات التي تعالج التهابات الجلد، ويُستخدم مع حمض ألفا هيدروكسي لتحضير منتجات تنعيم البشرة.

5. تعقيم الأسطح:

يمتاز بقدرته على قتل البكتيريا والفيروسات، مما يجعله خيارًا طبيعيًا لتعقيم الأطعمة والأسطح.

مصادر طبيعية لملح الليمون

يتوفر ملح الليمون في ثمار الحمضيات مثل:

- الليمون.

- البرتقال.

- الجريب فروت.

- اليوسفي.

كما يمكن العثور عليه بكميات أقل في فواكه أخرى مثل الفراولة، التوت، والأناناس، وأيضًا كمنتج ثانوي في صناعة الجبن وخبز العجين المخمر.

الأضرار المحتملة لملح الليمون

رغم فوائده، يمكن للاستخدام المفرط لملح الليمون أن يسبب مشكلات صحية، منها:

1. آلام المعدة: بسبب حموضته العالية.

2. تآكل الأسنان: يؤدي إلى ضعف مينا الأسنان واصفرارها.

3. هشاشة العظام: قد يُضعف كثافة العظام عند الإفراط في تناوله.

4. مشكلات بصرية: يمكن أن يؤثر على قرنية العين.

5. مخاطر على الحمل: يؤثر سلبًا على عظام الأم والجنين.

6. ارتفاع ضغط الدم: قد يشكل خطرًا على مرضى القلب عند تناوله بكميات كبيرة.