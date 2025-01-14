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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النيابة تُعاين موقع انقلاب سيارة بطريق بحيرة قارون السياحي ومصرع وإصابة 13 شخصًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتقلت النيابة العامة لموقع حادث مصرع  طالبة وإصابة 12 آخرين بينهم 9 طلاب كانوا في طريقهم لأداء امتحانات نصف العام في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" محمله بالركاب وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم  تلقت بلاغ من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجري صندوق محملة بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ووجود مصابين.

وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طالبة وإصابة 12 آخرين بينهم 9 طالبة بالحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة، وجرى إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ذاته تحت جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب ومُلابسات الحادث.

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