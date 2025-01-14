كاتب صحفي: التكنوقراط في لبنان مصطلح بلا تطبيق فعلي

قال الكاتب الصحفي أحمد عز الدين، إن هناك جدلاً متزايدًا في لبنان حول طبيعة الحكومة المقبلة، حيث تتراوح المطالب بين تشكيل حكومة سياسية وأخرى تكنوقراطية، إلا أنه أوضح أن فكرة حكومة التكنوقراط بالمعنى الكامل غير قابلة للتحقق في لبنان، نظرًا لهيمنة الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية على عملية تسمية الوزراء.

وأكد عز الدين، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" أن جميع الحكومات اللبنانية بطبيعتها هي حكومات سياسية بشكل أو بآخر، معتبراً أن الأهم هو اختيار اختصاصيين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة التي تثقل كاهل البلاد.

وفيما يتعلق بالمشاورات البرلمانية التي سيجريها الرئيس المكلف، عبّر عن اعتقاده بأن هذه المشاورات ستُظهر مدى استعداد الأطراف السياسية لتلبية هذه المطالب وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل الحكومة، مختتمًا حديثه بالتأكيد على ضرورة تعاون الجميع لتجنب أي أزمات إضافية في ظل الوضع الحرج الذي يعيشه لبنان.