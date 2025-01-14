البطريرك مار إغناطيوس يستقبل السفير التركي في دمشق

استقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، اليوم الثلاثاء، السفير الدكتور برهان كور أوغلو، القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق، يرافقه وفد من السفارة التركية، وذلك في مقر البطريركية في دمشق.

حضر اللقاء أيضاً المطارنة: مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار أندراوس بحي، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.

خلال اللقاء، تحدّثوا عن الوضع الراهن في سورية ودور تركيا في المساعدة على بناء مستقبل سورية. كما بحثا النواحي المختلفة للحياة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

كذلك، أمِلَ البطريرك أن يكون بناء سورية الجديدة مرتكزاً على مبدأ المواطنة والديمقراطية، والعدالة والمساواة لجميع المواطنين.