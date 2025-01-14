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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بفيديو القيادة برعونة في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية اليوم  لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بالقيادة برعونة وسرعة عالية بطريق محور المريوطية بالجيزة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
 بالفحص أمكن تحديد وضبط (السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص") وقائدها  (مقيم بمحافظة الجيزة). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

قائد سيارة بالقيادة برعونة