ضبط المتهم بفيديو القيادة برعونة في الجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية اليوم لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بالقيادة برعونة وسرعة عالية بطريق محور المريوطية بالجيزة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص") وقائدها (مقيم بمحافظة الجيزة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.