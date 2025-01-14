تفاصيل عودة فتاة أسيوط المتغيبة إلى أسرتها

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب طالبة بمنطقة ساحل سليم بأسيوط.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بأسيوط من والد الفتاة المشار إليها بتغيب كريمته عقب خروجها من المنزل لأداء الامتحانات، وأضاف بوجود خلافات أسرية بينهما.. وفى وقت لاحق حضر المُبلغ وبرفقته نجلته المتغيبة وقرر بعودتها للمنزل وبسؤالها أقرت بتركها للمنزل بمحض إرادتها وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها لدى إحدى صديقاتها بمحافظة المنيا.

• تم اتخاذ الإجراءات القانونية.