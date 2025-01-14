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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر سيتي يقدم عرضًا رسميًا لضم عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت

عمر مرموش
عمر مرموش
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ذكرت مصادر صحفية، على رأسها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد قدم أول عرض رسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني للتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش.

وبحسب رومانو، فإن العرض المقدم لا يزال أقل من توقعات النادي الألماني، إلا أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة بروح إيجابية، مع وجود تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع الجاري.

المفاوضات ماتزال مستمرة 

وأضافت التقارير أن قيمة الصفقة قيد النقاش حاليًا بين الناديين، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشارك مرموش في مباراة فريقه القادمة الليلة.

يُذكر أن عمر مرموش يقدم أداءً مميزًا مع آينتراخت فرانكفورت، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها مانشستر سيتي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بمهاجم جديد

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