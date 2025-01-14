الجمعة.. أعمال الموسيقى العربية على بيانو عمرو سليم بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 17 يناير على المسرح الصغير.

أعد عمرو سليم برنامجاً فنياً ثريا يضم مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التي أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو.

جدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقى وعند اكتشاف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وبدأ العزف علي آلة الأكورديون ثم اختار آلة البيانو ، إلتحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية وبجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقات المتخصصة على مدار سنوات الجامعة وحصل على جوائز عديدة وبعد تخرجه أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به وعمل على إعادة توزيع الأعمال الغنائية النادرة ، يصاحب الفنان مدحت صالح فى جميع حفلاته وتم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021 .