محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري لحل مشاكل المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءً جماهيرياً موسعاً بديوان عام المحافظة، وذلك لحل مشاكل المواطنين وطلباتهم بمدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها.

وشهد اللقاء حشدًا كبيرًا من المواطنين الذين تقدموا بطلبات متنوعة تتعلق بحياتهم اليومية، حيث شملت هذه الطلبات منها توفير سكن مناسب حيث استجاب المحافظ لعدد من الحالات التي تحتاج إلى مسكن، ووعد بدراسة كل حالة على حدة والعمل على توفير الحلول المناسبة والتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير شقق إسكان اجتماعي لتلك الحالات.

وبناء على شكوى أحد المواطنين أمر المحافظ بإصدار قرار غلق لورشة تعمل في مجال تزييت وتشحيم السيارات لتواجدها داخل الكتلة السكنية ويتضرر منها المواطنين بسبب الروائح الكريهة.

كما بحث المحافظ عدد من طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أبدى المحافظ اهتمامًا خاصًا بحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وعد بتوفير عربة طعام لشاب معاق، وتوفير فرصة عمل لشاب كفيف كما وجه المحافظ بغلق شونة مواد بناء يتضرر منها المواطنين وتعرض اولادهم للخطر نتيجة عملية دخول وخروج المعدات وسيارات النقل.

أكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم، مشيرًا إلى أن هذا التواصل هو السبيل الأمثل لحل المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين. كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية على اهتمامه بمشاكلهم والاستجابة السريعة لمطالبهم.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها المهندسة صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة كفر شكر والاستاذ محمد غنيم رئيس مدينة قها والاستاذه أميمه رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والاستاذ فوزي صابر وكيل مديرية العمل والاستاذ رضا عويس مدير المواقف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.