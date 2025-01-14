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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع ميدانيًا تركيب أعمدة الإنارة

لتعزيز البنية الأساسية وتحسين الخدمات

محافظ كفرالشيخ يتابع
محافظ كفرالشيخ يتابع تركيب أعمدة الإنارة ببيلا
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تفقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال تركيب 108 عمود إنارة مزودة بكشافات ليد حديثة على طريق «إبشان - أبو بدوي» بمركز بيلا، بطول 3 كم وبتكلفة 2 مليون جنيه، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الأعمدة وتشغيل كشافات الإنارة لـ108 عمود جديد، لإضاءة طريق قريتي «إبشان - أبو بدوي» بداية من مدخل عزبة «الجزار» وصولًا بكوبري عزبة «فودة»، بمركز بيلا، وذلك لخدمة أهالينا، والارتقاء بكافة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية بكافة الشوارع والطرق والقرى والمراكز على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود مستمرة لرفع مستوى الإنارة العامة، والإرتقاء بجودة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ تركيب أعمدة الإنارة تكلفة 2 مليون جنيه مركز ومدينة بيلا محافظ كفرالشيخ