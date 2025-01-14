شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد غدا الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9 درجة، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12 درجة.