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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

رواية "هنا باكوس" جديد الكاتبة علا الحمامصي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رواية هنا باكوس
رواية هنا باكوس
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صدر عن دار حابي للنشر والتوزيع رواية جديدة للكاتبة والأديبة الدكتورة علا الحمامصي تحت عنوان "هنا باكوس"، وهي رواية تأخذ القارئ في رحلة أدبية غنية بمفردات التجربة الإنسانية وتستعرض قضايا عميقة بأسلوب سردي مشوق.

وفي سياق ترويجي لهذا العمل الأدبي، أعلنت دار حابي عن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي سينطلق في 24 يناير 2025. 

من جانبها، عبرت الدكتورة علا الحمامصي عن سعادتها بنشر روايتها الجديدة، مشيرة إلى أن "هنا باكوس" ليست مجرد قصة، بل هي محاولة لفهم أعمق لمفاهيم الحياة والحب والصراع الداخلي.

دار حابي للنشر والتوزيع علا الحمامصي