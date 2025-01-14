بدء تشغيل موسم عصير محصول القصب بمصانع سكر كوم أمبو

موسم عصير محصول القصب .. كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان بحضور السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بدء تشغيل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بمصانع كوم أمبو موسم عصير محصول القصب بمشاركة الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وطه حسين رئيس المدينة، فضلًا عن قيادات الشركة والمصنع والعاملين بها.

بدء موسم عصير القصب

ومن جانبه نقل السكرتير العام تحيات محافظ أسوان، وتهنئته بهذه المناسبة لبدء موسم عصير القصب، مؤكدًا على الجهود المتميزة التي تبذلها إدارة مصانع سكر كوم أمبو في الإرتقاء بالمنتجات المتنوعة المستخرجة من قصب السكر، بجانب الاهتمام بمنظومة الإصحاح البيئي للمصنع، مع الالتزام بآلية تسهيل حركة دخول وخروج جرارات المحصول من الجرارات الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصانع سكر كوم أمبو تضم محطة توليد الطاقة الكهربائية ذاتياً بطاقة 27 ميجا وات من خلال البخار ضمن الجهود المبذولة لتوليد الطاقة النظيفة، وأيضًا بطارية استخلاص العصارات، فضلًا عن تفقد عربات سير نقل السكر، كما أن المصنع ينتج في الموسم الواحد نحو 200 ألف طن من السكر، ويتم عصر نحو 15 الف طن يوميًا، وأن نسبة إنتاج مصنع سكر كوم أمبو تمثل نحو 20% من إجمالي إنتاج شركة السكر للصناعات التكاملية.

1000172275

1000172269

1000172273

1000172268