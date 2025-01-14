تعرف على تفاصيل كأس العالم لكرة اليد –كرواتيا والدنمارك والنرويج 2025

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء بطولة العالم التاسعة والعشرين لكرة اليد للرجال كرواتيا والدنمارك والنرويج من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا.

المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس.

المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت.

المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا.

المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا.

المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي.

المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي.

المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين – البحرين.



نظام البطولة

تم توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات على أن تكون تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتقام مباريات هذا الدور بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة.

والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة).

وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

وفي الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، ويقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.

ويرتبط منتخب مصر في الدور الرئيسي بالمجموعة السابعة، وفي دور الثمانية يرتبط بالمجموعتين الثالثة والرابعة.

قائمة منتخب مصر في البطولة

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد علي.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا – بلال إبراهيم مسعود.

الظهير الأيسر: علي زين – عبد الرحمن فيصل – أحمد هشام دودو.

الجناح الأيمن: محمد سند – أكريم يسري.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - محسن رمضان.

صانع ألعاب: أحمد خيري – سيف الدرع – سيف هاني فوكس.

الدائرة: إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمد طارق.

مواعيد مباريات منتخب مصر بتوقيت القاهرة

مصر – الأرجنتين يوم الأربعاء 15 يناير الساعة 7 مساءً.

مصر – البحرين يوم الجمعة 17 يناير الساعة 7 مساءً.

مصر – كرواتيا يوم الأحد 17 يناير الساعة 9:30 مساءً.

وتذاع كافة مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس، وتطبيقات موقع كورة بلس.